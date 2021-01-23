38歲的前組合2R成員黃婉佩（Race）於4年前嫁新加坡富商David Loh，兩人育有3歲女兒Cara，去年再宣佈造人成功，現已陀B有7個月多月，她不時在社交平台提到今次懷孕的生活點滴，如早前就大呻要同時湊女、陀B及打理科技創業公司，令到自己精疲力盡。

Race現正享受懷孕的最後階段，早前已在家中搞了baby shower，不過當時就未有揭示今胎BB的性別，昨晚她終於揭盅，貼了一張囡囡Cara攬實她的親密母女相，在相中寫了：「You’ve got a baby brother」，即是Cara要做家姐，公佈今胎追仔成功，三年抱兩湊夠一個「好」字。Race在帖文以英文提到一家人都相當興奮B仔的來臨，Cara更期待自己成為「Big sister」，已不斷告訴身邊人媽媽的肚裡有細佬。Race亦有在網上與朋友發網民互動，大概有72%猜中她今胎陀仔。

此外，留在新加坡安胎的她亦有出帖文貼了兩個姨甥仔的廣告相，掛念在港居住的家姐黃婉君（Rosanne）及兩個姨甥仔，更指兩個姨甥仔啟發了囡囡學習，成為教囡囡的好榜樣，讚家姐在過去一年未有受疫情影響小朋友學習，亦會帶他們去做戶外運動。Race更提到今年因為疫情已知道中國農曆年令到一家人不能一齊度過，而Rosanne亦有留言身裡也傷感，因為掛住一家人及新加坡，更表示希望她3月生BB時會在她身旁，雖然知道機會甚微，但仍抱有一絲希望。

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