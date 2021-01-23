12名港人去年8月涉潛逃台灣期間，遭內地公安截獲，並送中秘密扣押逾4個月後，終於去年12月28日在深圳鹽田法院審結。其中僅兩名涉及刑事案在內地海域被捕時未成年的港人廖子文及黃臨福獲安排移交香港警方，餘下10人仍在內地服刑。

不少關注12港人組織都有發起街站作聲援，黃絲富商劉定成今日中午3時多便到銅鑼灣崇光門外的街站呼籲，要求巿民停步簽名支持釋放所有政治犯的心意卡，現場人來人往。一身黑衣打扮的劉公子落力幫忙。《蘋果》今日致電劉公子，他說：「我而家周六周日都會抽時間去唔同街站幫下手，周六嚟Sogo呢邊，周日去慢必嗰邊。」問到他不擔心被指犯限聚令嗎？他說：「我嚟咗呢度好多次，未撞過有人嚟查話要發我哋599C告票，我哋都係叫人簽名，好奉公守法。嗰10 名港人都被困咗154日，實際嘢都幫唔到啲乜，希望支持下佢哋。」街站今晚７時收工，劉公子表示收集到好多簽名。他表示仍會撐黃店及到法庭外聲援手足。街站附近被發現一直泊着有一部警車遠距離監察。

此外，自人民力量副主席「快必」譚得志去年9月初時被警方到大埔寓所拘捕，快必不獲准保釋，繼續還柙，劉公子去年10月聯同「慢必」陳志全一齊參加抗疫健康講座，聲援快必。

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