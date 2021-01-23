大熱同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）的34歲男星艾米漢默（Armie Hammer）早前爆出驚人醜聞，他被指透過IG傳送變態訊息給數名女子，內容涉及強姦幻想及虐待，甚至聲稱想食人肉。艾米日前被前女友Courtney Vucekovich爆料後，另一名模特兒舊愛Paige Lorezne昨日亦接受傳媒訪問，大爆過往被艾米虐待的經歷，更指兩人的關係十足真實版的《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey），不過之間卻沒有愛情。

艾米鬧出性虐醜聞後，他的22歲IG模特兒前女友Paige Lorezne昨日接受DailyMailTV訪問大爆臭史。Paige指她與艾米一起的時候一直都是滿身瘀傷，艾米會用短槳在她身上留下傷痕：「我活在他的格雷幻想之中，我全身都是牙齒印，他完全迷戀咬我。他說那些是愛的印記，還說服我應該感到自豪。他有一次還＝對我說，如果我沒有叫他停止，他會咬下我一塊肉，他當時很認真。」Paige聲稱艾米想在洛杉磯找醫生幫她移除肋骨，讓他用來BBQ，又指艾米曾以利刀在她下體附近刻上「A」字，目的是想將她佔有。Paige表示：「痛楚是難以忍受，但是我卻不想示弱。他還說刻得不夠深，想用另一把刀再刻大些，他之後開始舔我的血。因為我很擔心會受到感染，所以之後用崩帶包紮。」Paige直言艾米事後不但沒有道歉，還向朋友炫耀，令她感到尷尬和羞恥，Paige又謂將會用激光去除疤痕。不過，艾米的律師就已經作出回應否認Paige的說法，又指兩人的互動是得到雙方同意下才進行。

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