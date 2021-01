大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)的34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前爆出驚人醜聞,他被指透過IG傳送變態訊息給數名女子,內容涉及強姦幻想及虐待,甚至聲稱想食人肉。艾米日前被前女友Courtney Vucekovich爆料後,另一名模特兒舊愛Paige Lorezne昨日亦接受傳媒訪問,大爆過往被艾米虐待的經歷,更指兩人的關係十足真實版的《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey),不過之間卻沒有愛情。

艾米鬧出性虐醜聞後,他的22歲IG模特兒前女友Paige Lorezne昨日接受DailyMailTV訪問大爆臭史。Paige指她與艾米一起的時候一直都是滿身瘀傷,艾米會用短槳在她身上留下傷痕:「我活在他的格雷幻想之中,我全身都是牙齒印,他完全迷戀咬我。他說那些是愛的印記,還說服我應該感到自豪。他有一次還=對我說,如果我沒有叫他停止,他會咬下我一塊肉,他當時很認真。」Paige聲稱艾米想在洛杉磯找醫生幫她移除肋骨,讓他用來BBQ,又指艾米曾以利刀在她下體附近刻上「A」字,目的是想將她佔有。Paige表示:「痛楚是難以忍受,但是我卻不想示弱。他還說刻得不夠深,想用另一把刀再刻大些,他之後開始舔我的血。因為我很擔心會受到感染,所以之後用崩帶包紮。」Paige直言艾米事後不但沒有道歉,還向朋友炫耀,令她感到尷尬和羞恥,Paige又謂將會用激光去除疤痕。不過,艾米的律師就已經作出回應否認Paige的說法,又指兩人的互動是得到雙方同意下才進行。

