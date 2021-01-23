日本尊尼事務所流失多位人氣藝人，旗下組合TOKIO的42歲主將長瀨智也，去年已表明會在今年3月離巢，換言之昨晚於當地開播的TBS電視台新劇《我家的故事》，就是長瀨最後一套以尊尼藝人身份拍攝的劇集，今後將會轉型以另一姿態在藝能界發展。

長瀨智也於1991年以13歲之齡加入尊尼事務所，1994年成為TOKIO主音正式加入樂壇，他入行後以雙線發展，在演戲上取得不俗成績，演出日劇多逾40套，同因拍劇遇上濱崎步和相武紗季，先後展開兩段感情，而《我家的故事》就是他第24部主演劇集，今次他再與鬼才編劇宮藤官九郎合作，又為角色於三個月增肥28磅，還留長頭髮及鬍鬚，扮演職業摔角手下了不少苦工，未知能否成為他的另一代表作，而長瀨在多年來也演活了不少經典角色，更迷倒亞洲各地劇迷。

《白線流》 1996

是長瀨智也首套擔正代表作，以幾位當時的新紮偶像作招徠，以主角們高中畢業後實現夢想的青春物語，由於贏得口碑，故電視台之後五度添食，以單元劇描寫主角的成長經過。

《池袋西口公園》 2000

由宮藤官九郎炮製的另類偶像劇，以池袋西口公園一帶發生的連環殺人事件揭開序幕，宮藤官九郎首次起用長瀨智也擔任主角，還有山下智久、妻夫木聰、窪塚洋介、坂口憲二、渡邊謙及加藤愛等陣容，雖然播出時收視一般，但多年後仍深受歡迎，成為日劇中的經典。

《巨星夫婿》 2001

長瀨跟已故女星竹內結子曾屬螢幕情侶，劇集講述天王巨星入贅到一個平凡家庭，繼而鬧出不少風波及笑料，長瀨更包辦劇中歌曲《一個人的牙刷》，他以主角櫻庭裕一郎身份推出唱片、拍寫真集應市，更代言電訊公司廣告，於兩年後添食拍續集，改由酒井法子演出。

《MY BOSS MY HERO》2006

翻拍自韓片《隔離位係古惑仔》，長瀨智也以抵死演技扮演超齡高中生，與新垣結衣組成嶄新配搭贏得好評，結衣BB的孖辮妹造型夠晒純情，長瀨更發揮出搞笑本色，教觀眾另眼相看。

《自戀刑警》 2010

宮藤官九郎與長瀨繼《池袋西口公園》、《虎與龍》等之後的又一力作，把長瀨的喜劇細胞發揮得淋漓盡致，除了生田斗真、中島美嘉、荒川良良、森下愛子各自產生搞笑作用外，每集也有當紅女星客串，計有蒼井優、戶田惠梨香、藥師丸博子、小雪及小泉今日子等撐場。

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