改編自同名人氣漫畫的韓劇《女神降臨》內容講述文佳煐飾演的任朱靜因對外貌感到自卑，靠整容級化妝技術變女神，以及與ASTRO成員車銀優飾演的高冷男神李修豪一段愛與成長的故事，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」追看。

化妝頻道吸fans

《女神降臨》內容引起女性共鳴，而文佳煐在劇中的妝容亦吸引網民爭相打扮，當中一名在YouTube擁有130萬訂閱人數的YouTuber趙孝真（音譯），早前上載了一段名為「《女神降臨》朱靜妝容真人版」的影片，成功變女神而引起熱議，而該影片更超過600萬點撃率。

圓面變V面

影片可見，本身皮膚不太白的趙孝真為了有白滑肌膚，率先塗上粉底及遮瑕膚，並加上碎粉以防溶妝，隨後加上陰影成功令五官變得精緻及變成V面，之後又塗上珊瑚色的眼影變成圓睩睩大眼，再戴上有色隱形眼鏡、畫上一字眉、眼線、睫毛液、胭脂及唇膏，並將長直髮夾成曲髮，立即變成漫畫女主角。

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