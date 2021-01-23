曾主演名作《楢山節考》的日本著名女星坂本壽美子，今日傳來死訊，消息指她是因腦梗塞而在熊本市的醫院內病逝，享年84歲，喪禮將低調進行，故不會安排公眾致祭。

坂本壽美子生於大阪市，60年代走紅於歌唱界，從1961年起連續五屆打入《紅白歌唱大賽》，不過論到最為人熟識，卻是她演出已故名導今村昌平的1983年經典電影《楢山節考》，坂本壽美子在演出時40來歲，她要扮演男主角緒形拳的年老母親，為更具說服力，當時不惜削去部份門牙，以演出片中撞斷牙齒的情節，十分敬業，而《楢山節考》於1983年就揚威康城影展，獲頒最高殊榮金棕櫚獎。

坂本壽美子的現任丈夫石井禮次郎曾有份開發化妝品SK-II，現時則在熊本的幼兒園擔任園長，兩人女兒石井聖子是個歌手。近年，坂本壽美子退而不休，她早在2009年5月已患上腦梗塞，當時及早發現，在三個月後已復出舞台。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！