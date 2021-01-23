連詩雅（Shiga）與媽咪同住於啟德一號，今日有讀者透過「爆相爆片」向《蘋果》踢爆連詩雅霸用屋苑住客訪客車位，住客已多番向管理處投訴，而管理處雖多次跟進處理，但情況依然未有改善。《蘋果》連絡連詩雅，其經理人代回覆指連詩雅今晚出席仁濟活動時會回應事件。

《蘋果》讀者曾先生是啟德一號一期住客，他指出連詩雅三年來一直為求貪方便，棄自己專用車位不用，霸佔住客訪客車位，昨日前中午時發現她將其座駕泊在訪客車位，整整一天仍未將車駛離，即使管理處介入仍不合作拒絕將車駛走。曾先生表示：「三年前開始，每個星期都有一兩次，唔定，噚日中午泊到今日中午都未駛走。佢成日貪方便，因為訪客車位近lift口，不過佢個專用車位都係遠十幾個車位，大約50公尺唔係好遠，但訪客車位只有5、6個，佢佔用咗對其他有需要使用嘅訪客會造成不便。」

問到讀者如何肯定該車是連詩雅所用？曾先生說：「我見過佢揸，成個屋苑啲人都知，好多住客喺群組度鬧佢啦！」他表示管理處回覆住客的投訴，指多次聯絡不到連詩雅，有時聯絡上她而得到的回覆是「唔關我事，係助手泊。」從讀者提供的照片，連詩雅的車確是泊於訪客車位，而擋風玻璃上貼了張管理處的告示。曾先生斥責：「投訴過好多次，佢（連）都係咁，管理處話會當佢泊時租車位收番佢錢，不過佢（連）係用專用車位證入閘，唔係用八達通卡（訪客用）入閘。」

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