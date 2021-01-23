大獎：玄彬《愛的迫降》

最佳電視劇：《梨泰院Class》

迷你電視劇男子最優秀演技獎：姜河那《山茶花開時》

迷你電視劇女子最優秀演技獎：金喜善《Alice》

連續劇男子最優秀演技獎：李相燁《結過一次了》

連續劇女子最優秀演技獎：李敏貞《結過一次了》

迷你劇男子優秀演技獎：朴海俊《夫妻的世界》

迷你劇女子優秀演技獎：徐睿知《雖然是精神病但沒關係》

連續劇男子優秀演技獎：李相二《結過一次了》

連續劇女子優秀演技獎：沈宜英《我的燦爛人生》

男子演技獎：吳正世《雖然是精神病但沒關係》、金永敏《愛的迫降》、《夫妻的世界》

女子演技獎：金善英《愛的迫降》、《便利店新星》

男子新人獎：張東潤《綠豆傳》、李到晛《回到18歲》

女子新人獎：田美都《機智醫生生活》

男女人氣獎：金秀賢、徐睿知

KT Seezn明星獎：孫藝珍

OST獎：V《甜夜》（《梨泰院Class》）

最佳經理人獎：Vast Entertainment的姜健澤（玄彬經理人）

最佳導演獎：車榮勳《山茶花開時》

最佳編劇獎：李信和《Stove League》

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