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韓國大眾文化相關人士選為最具權威的頒獎禮「APAN Star Awards」，今日先頒發「APAN Star Awards 2020」，頒獎禮舉行前先進行事前錄影的紅地毯儀式，不過焦點人物玄彬和孫藝珍就未有合體，於大會公開的紅地毯照片中就僅得玄彬單拖蒲頭，孫藝珍則未有現身紅地毯。當中畀面現身的演員都有獎拎，就連缺席紅毯的藝人同樣有份得獎，於疫情下大派禮物。

金永敏吳正世瓜分演技獎

第一個頒發獎項是男新人獎，由《綠豆傳》張東潤及《回到18歲》的李到晛分別奪得。至於女新人獎方面則由《機智醫生生活》的田美都撼贏一眾勁敵金多美、韓韶禧等獲獎，不過田美都就未有現身，但就有拍片答謝大會。之後出演《愛的迫降》及《夫妻的世界》的金永敏和《雖然是精神病但沒關係》的男星吳正世齊齊瓜分男子演技獎，當中吳正世在缺席情況下依舊得獎。而女子演技獎方面，就由《愛的迫降》的金善英獲獎。

朴海俊憑《夫妻》獲獎

早前大會已公佈人氣獎由《雖然是精神病但沒關係》的男神金秀賢和拍檔徐睿知，不過金秀賢今日就未有現身撐場，但仍有拍片答謝投票的fans。金秀賢表示：「非常高興，因為是通過fans的投票獲得的獎項，所以更有意義。本來應該對參與投票的fans表示感謝，但是通過片段來向大家打招呼，感到非常遺憾。今年也會努力準備，給大家展現更好的演技。」而有到場領獎的徐睿知則說：「向喜愛《雖然是精神病但沒關係》的fans和觀眾表示衷心的感謝，人氣獎是fans給我們的獎，真心感謝給予我們寶貴的獎項，也感謝一起得獎的金秀賢演員。」同時徐睿知亦憑劇集獲得迷你劇女子優秀演技獎，可謂雙喜臨門。迷你劇男子優秀演技獎就由《夫妻的世界》朴海俊得獎。

孫藝珍大派手指心心

雖然大會之前公佈玄彬和孫藝珍將會現身頒獎禮，不過原來孫藝珍僅以行動支持，她先拔頭籌獲得KT Seezn明星獎，缺席的她未有合體男友，但仍拍片答謝大會，隔空合體玄彬。孫藝珍表示：「這個獎是我們fans給予的，所以更有意義，是珍貴的獎，真的有很多fans為了讓我獲得這個獎，每一位都因而十分操心，一想到為自己投票時感到心急如焚，真是十分感動。希望我能成為帶給大家一絲安慰的存在，希望大家都注意健康，今年能多笑一笑。 再次感謝大家，我真心愛你們。」最後孫藝珍更體貼地派手指心心。

《梨泰院Class》封最佳電視劇

臨近尾聲，大會就頒發各大獎項，當中迷你電視劇男子最優秀演技獎就由《山茶花開時》的姜河那奪得，姜河那獲獎後謙虛表示：「非常感謝大家，其實我甚麼都沒做。 即使如此，能給予我這麼好的獎，能夠和很多優秀演員前輩們一起拍攝《山茶花開時》，這已經讓我感到很榮幸了。感謝給予我這麼好的獎。 非常感謝製作《山茶花開時》的所有製作組、工作人員、演員前輩們。在成為一名好演員之前，我會成為一名好人。」而迷你電視劇女子最優秀演技獎就由《Alice》的金喜善撼贏孫藝珍、曹汝貞等奪獎。最佳電視劇則由人氣劇《梨泰院Class》獲得。而壓軸大獎則由玄彬獲得，玄彬說：「非常感謝在2021年開始能獲得如此大的獎項，我感到非常高興。通過《愛的迫降》受到了很多人的喜愛，真心感謝包括韓國在內的全世界收看《愛的迫降》的fans。製作《愛的迫降》之前，很多人都辛苦了，感謝編劇、導演及工作人員。 能夠與擁有非常優秀的演技、配合默契的前後輩演員一起合作感到非常榮幸。 感謝李政赫的最佳拍檔尹世理（孫藝珍劇中名字）和藝珍，多虧了藝珍演繹的尹世理，李政赫才能表現得更帥氣，謝謝。」

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