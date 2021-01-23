去年今日（23日），本港發現首宗武漢肺炎，展開香港抗疫之路。365日過去，疫症未退，全港市民仍在水深火熱中，歸根究底，是庸官當道、施政畏首畏尾、資源錯配及抗疫政策朝令夕改所致。現時第4波疫情清零無期，限聚令使各行各業苦不堪言，年關將至，首當其衝的飲食界錯過全年最旺市日子，更是叫苦連天。陶傑昨晩在facebook貼出一則由餐飲業落的報紙廣告，廣告中餐飲業在絕望中哀號，敦促林鄭政府立即放寬晚市堂食。

對此，陶傑亦為飲食業界，向政府提出4點邏輯性的疑問，其一，他質疑禁堂食的時間，為何要定為晚上6點，而非7點或8點，當局是否認為6點後病毒感染的風險會增加？第二，陶傑提出6點這條死線，是否有科學意義？第三：陶傑詢問有關當局限聚令及6點禁堂食至今已1個月，感染數目有否減低？假使沒有成效，但就令全港飲食和美容健身業摧毁，而放過真正感染源頭和追蹤，是否促成香港經濟攬炒？同時，他亦反問6點過後，港鐵、巴士載滿人，相反美容院一日一間房只有4、5個客，哪個傳播風險會高一點。最後，他總結一句：「一個缺乏基本邏輯認知的政府，如何管治香港？」

而譚小環老公渣哥亦同樣在facebook張貼該則廣告，插爆政府累死飲食業：「由上至下養埋一班垃圾廢柴，低能智障，癡癡呆呆坐埋一枱，要再搞死幾多食店？要再搞到幾多家庭失去經濟支柱先會收手？失業率經已破晒紀錄，到27號仲唔放6點後堂食，我相信好多食肆就斷氣救唔翻了……」

阿姐求上天憐憫：畀我哋開工啦

除了打殘飲食業，阿姐汪明荃日前透露原本在農曆年演出的粵劇劇目，因限聚令關係，現時亦要聽天由命，未知能否演出 。她在微博說：「疫情未減，本安排在20-28/02/2021在西九戲曲中心上演的粵劇，不知命運如何？最新的限聚令至27號，但跟住……這段時間，排戲、練功、練唱從未鬆懈，強大的宣傳（地鐵內的廣告，港島巴士廣告，週刊，報章，海報，宣傳單張、記者招待會）費用已付出了，戲票也公開發售了，所有可以做的都做了，但係我哋只可以等，等政府7天一次，14天一次的限聚令通知，不知道要等到幾時，好無奈。但我一定會堅持到最後，只要場館重開，哪怕只是限制至5成入場觀眾，我都會做，賺蝕已經不是考慮因素，所謂手停口停，成班兄弟都要搵食㗎！希望上天憐憫世人，畀我哋開工啦！」政府無能，各行各業只能聽天由命。

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