大陸男歌手華晨宇昨日（花花）被揭與女歌手張碧晨未婚生女，事後雙方在社交網承認事實，並將會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子。事件今日繼續發酵，其中牽扯到曾與華晨宇傳緋聞的香港女歌手鄧紫棋（G.E.M.），有指兩人曾於2016年被拍到約會而傳緋聞，戀情後來不了了之，幾年後G.E.M.受訪時分享一段情史，提到曾與疑是一名圈內人的男友被迫分開，她更為對方寫歌。

歌詞暗藏名字諧音

網民翻查歌詞，直指《畫》中的「我把你畫成花，未開的一朵花，再把思念一點一滴，畫成雨落下」中的「畫成雨」就是以華晨宇的名字諧音來憑歌寄意。

G.E.M.在前年到台灣受訪，提到歌曲《很久以後》是為某任前男友創作，第一次錄音時更加喊到收唔到聲，飲酒後再錄，但效果更差。當時她透露與這位舊愛明明相愛，也不是吵架分手，而是因為一些原因被迫分開，當時她為了讓對方安心離開，自己更獨吞分手之苦。當時她花了一年多的時間才走出情傷，一度以為自己有機會復合卻失望而回。

網民以日期推算，指G.E.M.與華晨宇於2016年傳緋聞，而華晨宇又與張碧晨相戀，暗指男方有一腳踏兩船之嫌，甚至G.E.M.是因為張碧晨介入及懷孕才被迫分手。不過，有心水清的網民稱，G.E.M.造型師男友Mark於2017年已經拍拖，張碧晨則在2018年懷孕，時間不符。華晨宇工作室昨日特別發聲明，反擊墮胎、劈腿等傳聞，更強調都是違法的假消息，並會開始收集亂傳的證據，保留法律追究的權利。

公開盛讚緋聞男友

話雖如此，但翻睇G.E.M.的社交網，她曾在2018年4月貼出自己與緋聞男友華晨宇在節目中合作的短片，而G.E.M.更不避嫌留言大讚男方，指對方「絕對是90後的歌王！真的希望每個人都會看到你的才華、你的自由、你的善良、還有你霸氣的表演背後那顆像孩子單純的心。祝你永遠都能一樣簡單、隨意、快樂！」

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