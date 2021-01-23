22歲日本女星今泉佑唯，前日宣佈與人氣YouTuber、28歲的MAHOTO奉子成婚，今泉佑唯正懷孕五個月，預產期是6月，註冊日期仍然未定，怎料婚訊甫曝光，關於準新郎的是非卻一單接一單，更驚爆MAHOTO疑涉淫褻罪或會被捕，使今泉佑唯的婚事隨時泡湯。

MAHOTO所屬的UUUM事務所，昨晚在官方網站上忽發聲明，與MAHOTO割蓆，形容對方違反不能原諒的行為，而且並非首次闖禍，故公司決定跟他解約，並會全力協助警方，與捲入官非的MAHOTO劃清界線。

MAHOTO未結已打算離婚

據了解，MAHOTO大概於兩個月前，曾要求一名年僅15歲的女高中學利用手機軟件傳送色情照片，消息由同屬YouTuber的KoreKore前日在個人頻道上發放，還公開MAHOTO與女生的對話截圖，他利用藏有的大約30張裸照來威脅女生，更揚言將會與今泉佑唯離婚。

其實MAHOTO前年已爆出醜聞，他曾向當時的同居女友施暴，被捕後遭公司雪藏，之後雙方達成和解，沒料到與今泉佑唯搞出人命後，卻挑逗未成年少女，UUUM方面承認確有此事，並已交由警方處理。網民直斥其行為可恥，紛紛留言戥今泉佑唯實在遇人不淑。今泉佑唯以欅坂46第一期生身份出道，她透過朋友認識MAHOTO，去年春天開始拍拖，拍拖未夠一年已搞出人命。

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