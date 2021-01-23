韓國大眾文化相關人士選為最具權威的頒獎禮「APAN Star Awards」，分別於今日和明日舉行，今日先頒發「APAN Star Awards 2020」，明日則頒發「APAN Music Awards 2020」。頒獎禮原定於去年11月舉行，不過因當地武漢肺炎疫情再度擴散，大會將頒獎禮延期至今明兩日舉行。

認戀後首度同場

大會早前已宣佈人氣韓劇《愛的迫降》玄彬和孫藝珍都會現身頒獎禮，由於兩人已於元旦日公開戀情，今日更是二人公開認戀後首度同場現身，成為各界焦點。而頒獎禮為防疫情擴散，就以事前錄影方式舉行，當中在官網顯示香港時間5點舉行的紅地毯環節，亦似是事前進行。而全場焦點玄彬就穿上西裝現身，不過因為未有拖着女友孫藝珍現身紅毯，所以令不少fans大感失望。

晒22吋「螞蟻腰」

而全黑打扮的玄彬型爆示人，並在佈景板前拍照。除了玄彬外，現身紅毯還包括徐睿知、李敏貞、姜河那等人，當中憑《雖然是精神病但沒關係》而成功上位的徐睿知今日就收起性感，穿上白色禮服騷腿現身，同時亦大騷她僅得22吋的「螞蟻腰」。

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