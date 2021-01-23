87歲的美國名嘴Larry King於本月初確診武漢肺炎，曾患上多種疾病的他被送入ICU診治後，一度傳出好轉消息，不過今日卻不幸傳出死訊。

Larry King在確診武漢肺炎後，入住洛杉磯一間醫院診治，他曾經患過前列腺癌、肺癌、心臟病及中風，而且亦是糖尿病患者。Larry King於1987年曾心臟病發，到2019年又因中風差點喪命，在醫院昏迷數星期後才甦醒過來。

於1933年紐約出生的Larry King原名Lawrence Harvey Zeiger，於50年代移居到佛羅里達州後開始其記者生涯，並於1957年開始主持電台節目。Larry King在電台打響名堂後，於1960年轉戰電視台做主持，不過後來他因為被指控偷竊生意拍檔而失去電台和電視的工作，及後於四年後捲土重來。Larry King曾經與七名女士結過八次婚，他與第三任太太Alene Akins於1963年離婚後再續前緣，到1967年兩人第二次結婚。據悉，Larry當初在自己家中，被一名工人傳染武漢肺炎 ，他的一名兒子經過檢驗後，亦呈陽性反應。Larry King離世後，59歲英國男歌手佐治童子（Boy George）率先在Twitter留言悼念，表示曾經被Larry訪問過幾次。

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