前亞洲先生翟威廉去年6月與哥哥Wilson夾份投資50萬元，在油麻地佐敦一帶開了一間清酒零售及批發店。今日凌晨4時，政府封鎖佐敦疫區舊樓1萬居民，而翟威廉的店舖則與封鎖疫區相隔兩條街，他今日接受傳媒電話訪問時透露仍有開舖，他說：「冇話特別擔心，之前都做過檢測，前日收到短訊係陰性。」

翟威廉直認近月疫情在油麻地佐敦區爆發，令生意大受影響，過去一個月試過全日零街客，他說：「但冇街客又唔代表冇生意嘅，都仲有啲送貨。始終有間舖，未必只做零售，我哋仲有做批發。其實去年父親節開舖時都係疫情中期，我哋對疫症嘅抗性(抵抗）係有嘅，大概都知點做，現在全香港都係咁，我哋又未算係最慘行業，反而酒吧同飲食仲難捱，我哋算OK。」

另外，杜大偉與友人合資的私房菜其中一間亦開在佐敦區，他今日回覆傳媒時說：「無乜影響，謝謝！」

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