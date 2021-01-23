林二汶去年底入選商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》我最喜愛女歌手五強時，她曾在IG承諾，為答謝歌迷，若獲獎會嘗試在紅館開演唱會。當她在元旦得獎後，已不斷被網民追「找數」，日前她就做了「找數真漢子」宣佈，3月底在紅館舉行首個個人演唱會。

消息一出各方好友紛紛恭喜林二汶，而在《全民造星III》跟她一同擔任導師的彭秀慧，昨晚亦在IG恭喜老友。她貼出3條片段，均是林二汶作狀扮首輪面試的學員，林二汶坦言參加比賽是：「我想紅啲。」當彭秀慧問到可會覺得有人在乎林二汶時，林二汶即答：「好多人在乎我，嗰個人係你，如果我開紅館，得你一個觀眾我都已經足夠，就憑你我覺得可以開紅館。」之後她又笑言目標想做韓紅，更即場表演跳舞，但一開口唱歌，彭秀慧狠批揀錯歌，又踩她不懂得跳舞。

彭秀慧更寫林二汶是勸退5人組第6名成員，在首輪面試時表現失準，表示淘汰只因深愛着：「被導師及監製狠批之後，終被成功勸退，點知！世事何曾是絕對！憑着永不放棄精神，一語成『簽』，真係言中，踩上紅館。導師掩飾當日走漏眼，表示其實一早睇好佢，只係想佢多啲經歷。」最後認真地表示恭喜老友，完成夢想在紅館開騷。

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