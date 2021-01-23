日本女星今泉佑唯前日承認未婚懷孕，經手人是以YouTuber身份活躍網絡的MAHOTO，可是奉子成婚消息曝光後，驚爆MAHOTO迫一名15歲女學生拍裸照，更要求對方把學生証與性器官一同拍入鏡頭。醜聞曝光後，MAHOTO所屬的UUUM事務所已將他炒魷，事件還驚動日本警方。

22歲的今泉佑唯正懷孕五個月，她是去年透過朋友認識MAHOTO，拍拖未夠一年已搞出人命。其實，28歲的MAHOTO早有前科，他前年爆出施暴當時的同居女性偶像，被捕後遭公司雪藏，雙方達成和解，但MAHOTO仍死性不改。有日媒爆料，該位被打女星，就是曾經來港跟陳柏宇代言飲品的F Cup偶像京佳，消息指她前年遭MAHOTO虐打，京佳的頭慘被男方踩踏，最終報警求助，治療兩星期才告康復，更要一度停工休養。

MAHOTO更是圈中食家，被爆至少與七位圈中女性扯上關係，亦搭上現年24歲的巨乳女星都丸紗也華，MAHOTO又跟AKB48的21歲現役成員市川愛美於六年前流出合照，不過他事後在Twitter否認緋聞。

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