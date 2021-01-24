韓國「國民初戀」秀智於2010年以miss A的成員出道，不過組合於2017年宣佈解散，而前年秀智加盟Management SOOP事務所，做孔劉的師妹。雖然簽約新公司後，秀智就專注演戲方面工作，但她亦沒有忘記歌迷，原定上月透過kakao tv進行網上直播fans見面會《Suzy: A Tempo》，與fans共賀出道十周年，但受疫情影響，網上見面會事務所延期至昨日舉行。

人緣甚好

秀智曾拍過多部電視劇，昨日見面會上更獲一眾拍檔拍片賀她出道十周年，當中包括去年拍畢的《Start-Up：我的新創時代》兩位拍檔南柱赫和金宣虎，還有《亡徒覓雪》的李昇基和申成祿等，就連前東主、JYP老闆朴震榮都有拍片賀秀智，可見秀智人緣甚好。當中朴震榮壓軸登場，於片段中表示：「這麼快就10周年了，真的很驚訝。 過去10年間努力活動，一直都很善良，非常感謝，希望今後的10年更加帥氣，以後也要加油。」令秀智大為感動。

力谷《Wonderland》

另外，於見面會上秀智亦展示其多才多藝的一面，除了穿上性感服飾又唱又跳外，亦有彈結他自彈自唱。秀智談到被冠以「國民初戀」的稱號，她就說：「現在回想起來，真是非常感謝，當時並沒有那麼覺得，可能因為十分忙碌，而且行程亦十分緊湊。」對於作為演員如何選擇作品時，秀智表示：「無論選擇甚麼樣的作品，都想融入到那個作品的角色中去，一直努力真誠地去演繹，非常感謝大家在《Start-Up》中對徐達美這個角色的喜愛，期待下次通過《Wonderland》以不同的角色同大家見面，希望大家多多喜愛作為演員的秀智。」

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