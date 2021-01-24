荷李活動作片巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）有女萬事足，在戲中做慣猛男的他每當對着寶貝女就即刻變暖男。經常在IG分享與兩歲細女Tiana的生活點滴的狄維，日前就在IG貼上為Tiana梳頭的照片，自嘲就算光頭都一樣了解頭髮。

狄維莊遜與前年結婚的第二任老婆Lauren Hashian育有五歲女兒Jasmine和兩歲的Tiana，他亦與前妻Dany Garcia育有19歲大女Simone。狄維日前做好爸爸為Tiana整理頭髮上的結，Tiana在剛開始梳頭時看似非常緊張，但之後已變得神態自若。狄維留言自誇表示：「儘管我的兩歲女兒看起來十分害怕失去生命，因為爸爸負責弄走她所有痛苦的頭髮結。你將會看到爸爸，又名黃金之手鎮靜的能量、傑出的頭髮技術、超凡的耐性。我可能是光頭，但我對頭髮都略有認識，主要原因可能是因為我想有頭髮。」此外，NBC電視台將於下月推出以狄維做題材的喜劇《Young Rock》，由三位演員飾演不同時期的狄維。

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