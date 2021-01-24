近期密密搵人民幣的容祖兒（Joey），除了參加《乘風破浪的姐姐2》，早前更同最近同經理人霍汶希（Mani）以嘉賓身份，參與台灣演員阮經天有份主持的綜藝節目。雖然Mani是Joey經理人，但Joey無忌諱地在眾人面前取笑Mani講普通話講得差，還要點名問阮經天是否有同感。搞到受壓的阮經天忍唔住要拉埋導演劉偉強落水，指對方的普通話差到沒人聽得明。

Joey與Mani參加的節目《念念桃花源》中，講到兩人以放假心態去杭州與阮經天等主持會合，而前往拍攝地點途中，Mani已經將「樸素」講成是「破樹」。而當她們會合與阮經天及其餘兩名大陸演員一起吃晚餐時，Joey就突然提到很多人都覺得自己與Mani外表給人的感覺好惡，而Mani聽完後即搶住表示自己好「徐（隨）和」，Joey聽完Mani的「港式普通話」後，即看着阮經天問：「她的普通話是不是很難明白？」搞到坐在Mani旁的阮經天即時嚇到口窒窒，連忙指Mani的普通話好過劉偉強，而Mani聽完後即大叫：「劉偉強根本沒說過普通話！他一直都是說廣東話！」阮經天即笑言：「他有說但沒人聽得懂！」

2013年，Mani自爆自己2年前生了女兒Honey，她在節目中亦有到現在女兒已經9歲，不過因工作關係，自己已經5個月未有回家，而當家人傳女兒的照片給她時，自己都會因沒有倍伴女兒成長而感到內疚：「我突然間就覺得她為甚麼長高了這麼多？成長的時間我不能在她身邊，這個對我來講，我覺得是一個遺憾，因為我應該是每天去看着她長大的。」

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