美國名嘴Larry King於本月初確診武漢肺炎後，昨日不幸病逝，有不少圈中人留言及貼上合照悼念，當中包括樂壇麥當娜（Madonna）、奧斯卡影后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）和英國名嘴Piers Morgan等，不過當中Piers的留言卻句句有骨，被網民鬧爆。

Piers Morgan於2011年取代Larry King主持節目，CNN在三年後因為收視不佳而取消Piers的節目《Piers Morgan Live》。Piers Morgan昨日在Twitter寫上兩段留言悼念Larry King，他在第一段留言中大讚Larry King是電視界的傳奇，而在第二段留言則貼上兩人合照，並寫上：「Larry King是我的英雄，直到我在CNN取代了他的位置，他再指我的節目『像看你外母開你的新車穿越懸崖』之後，我們就不和。（他結過八次婚，所以是外母專家）但他是個一流的廣播員和傑出的電視訪問員。」Piers在人死後都仍然咬住Larry唔放，網民紛紛留言鬧爆Piers，當中黑人節目主持人Marc Lamont Hill就留言：「這是愚鈍和沒品，Piers。為何在這個時間作出私人攻擊？只說一些有善的，或者甚麼也不說。」不過亦有網民力撐Piers，指他為人夠誠實，Piers亦回應指他被Larry討厭感到傷心。

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