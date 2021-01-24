可持續發展是全球大趨勢，無論時裝或美妝界都先後踏出綠色第一步。

L’Occitane近日於金鐘太古廣場開設了全球首間#MEGA綠色概念店，MEGA意指Make Earth Green Again，以減塑減廢為目標，概念店主要售一系列如洗髮水、護髮素、沐浴啫喱及洗手梘液等的低廢產品，亦有用上再生物料包裝的愉快乳木果限量產品；同時透過推出可獲得積分換領獎賞的小任務及放置護膚品空瓶回收箱，鼓勵用家加入環保行列，身體力行實踐減塑。

而永續一字，也可看作是經典的延續。法國香薰品牌Diptyque今年慶祝創牌60周年，邀請了設計師Yorgo Tloupas將經典圖案重新演繹。 四款新蠟燭分別為Baies、Figuier、Roses及Tubereuse，主調包括玫瑰、晚香玉、無花果與漿果香。設計方面繼續融合古典建築與抽象藝術風格，傳承了品牌的創意元素，標誌性的橢圓形圖案、衝擊視覺效果的黑白重叠線條、與香調對應的紅、綠、粉紅、藍包裝，每個細節皆用心配襯過，向經典致敬。

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