林奕匡今日在觀塘出席新城直播活動，與長跑運動員陳家豪一同分享共融和跑步故事，林奕匡一直跟家豪學習長跑技巧及定期訓練，面對專業跑手，林亦匡說：「佢會放慢腳步同我哋練習，平時我跑5K最快廿幾分鐘，10K就1個鐘多啲，不過紀錄經常有變化，近期慢咗好多，健身室冇開加上之前整傷手骹，唔可以跑步3個月，而家要多練習，有時喺樓下停車場跑圈訓練。」他否認操fit準備做爸爸，而是另有目的：「舊年準備同家豪一齊去澳洲跑馬拉松，非常期待，但因為疫情關係擱置咗。」

林奕匡在節目中分享2008年時由美國返港，對香港完全陌生唔識路，和太太李靄璣（Rikko）搭車時被賣甩趣事，他笑說：「當時好徬徨，老婆叫我落車，我仲瞓緊覺，瞓醒之後發覺銀包、電話、鎖匙全部喺佢身上，有乘客話我聽佢已經落咗車，我完全唔識路，個乘客就畀咗少少錢我帶我搭輕鐵，但見我真係完全唔識，最後畀咗50元叫我搭的士返屋企，呢件事真係記足一世。」

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