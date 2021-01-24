台灣搖滾天王伍佰之前受疫情和傷影響，兩度延期開騷，去年底終於可重返台舞台見歌迷，昨晚則到了台中舉行「Rock Star」大型演唱會，主辦單位有見近日疫情反覆，高度戒備，特別在場館申請天網系統作監察，入場觀眾又要實名制登記，入場時要量體溫和全程戴口罩，以策大家安全，昨晚到來欣賞的6000歌迷都很守規矩。

因為提高防疫，所以演唱會遲了20分鐘才開騷，穿上藍色迷彩大衣的伍佰站站在升降台出場，再緩緩升到2層樓高，他捧着結他自彈自唱《海浪》揭開序幕。

伍佰指這場「Rock Star」以國語歌為主，他從入行30年來的12張專輯中挑出《挪威的森林》、《浪人情歌》等經典金曲會歌迷。伍佰的歌聲令歌迷聽得如癡如醉，他又搞笑問歌迷：「是甚麼讓我變成Rock Star呢?是情歌。」演唱會尾聲，伍佰更喊：「其實讓我變成Rock Star的是你們！」全場歡聲high爆，最後他兩度安歌，多唱了6首歌，到10時36分才結束演唱會。伍佰昨晚完騷後在facebook貼出一張與團隊向觀眾鞠躬致謝相片後留言：「看到來的大家，很感動！」網民留言：「謝謝伍佰老師，給了我們那麼美好的夜晚，天氣很好，在戶外聽伍佰老師唱歌真的很享受」、「超級幸運的夜晚，聽伍佰老師的演唱會，好像又談了一場戀愛」、「今晚讓我覺得回到1996年的第一場演唱會，很棒，歲月流逝，喜歡你們的感覺還是一樣美好」、「真的不是唱情歌而是唱人生了，聽了讓人覺得人生甚麼難題都過得去」。

此外，伍佰的巡迴演出在2019年從上海作起點，去年台灣及海外的20場演出受疫情影響全部取消，原定去年8月在台北的演出決定延期到今年8月14、15日在台北小巨蛋舉行。

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