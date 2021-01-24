現年36歲的韓國男星朴恩碩近日因演出話題劇《Penthouse》而人氣急升，劇中他飾演回韓為領養妹妹趙秀敏報仇的企業家Logan Lee，於下月播出的第二季中，他將繼續現身，疑似要為第一季的女主角李智雅報仇。

拍節目公開私生活

人氣急升的朴恩碩亦獲邀演出綜藝節目《我獨自生活》，於最新播出的節目中，他就公開位於京畿道楊平的住宅，公開忙於打掃積雪、在庭園搭帳篷扮露營的「田園生活」。

住半地下室多年

朴恩碩以前曾於影片中透露，為了由美國回韓的父母而在楊平準備了住宅，自己和兩隻愛貓就住在半地下室多年。於《我獨自生活》中朴恩碩重提此事，表示：「已經在韓國生活了15年，我於2005年首次來到韓國，考入首爾藝術大學，當時在嫲嫲家生活了6個月。」朴恩碩透露，退伍之後在半地下室生活了超過8年，亦試過住在月租50萬韓圜（約3,500港元）的租屋，不過因為太窮，很快就因冇錢交租而要搬走，直到搬到現在的家。

需盡快賺錢還債

現時朴恩碩住在楊平的住宅共兩層，擁有寬闊的庭院，朴恩碩透露：「這兒不是自己的，而是全租。即使傾家蕩產，資金也不夠，貸款也不夠，所以向親戚姐姐借了錢，因此要快點賺錢還債。」

被問到為甚麼要搬到大屋時，朴恩碩解釋：「父母由美國回來，對於公寓生活可能會很鬱悶，所以在他們的適應期時，想請他們來這兒生活。」

全租金額上升

韓國的「全租」是租客給業主一筆高額的保證金，金額通常是物業總價的50%，現時可能已超過70%，簽約期間租客不用另外再給任何租金，租客擁有房子的居住權，約滿後如果雙方不續約，業主就要把當初租客給的全租租金全額退還給租客。

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