天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）去年10月向有米KOL女友Pumpkin Jenn求婚成功，兩人經常在社交網放閃，《蘋果》接到讀者投訴，指Pumpkin Jenn在限時動態貼短片，指控Tyrese「揸車冇安全帶，隻腳仲腿張開咁。」

《蘋果》查看Pumpkin Jenn的IG story ，發現她貼上兩人坐在私家車內的短片，因為是自拍關係，出來畫面是左右調轉，只見到Jenn單手扶托着一棵大植物，說：「棵嘢冧咗要咁樣頂住，好辛苦呀！」而Tyrese坐在司機位負責駕駛，畫面見到他沒用安全帶，而私家車的確在行駛中，疑涉及危駕。《蘋果》聯絡Tyrese了解，他以短訊回覆道歉認錯：「唔好意思，有少許疏忽，因為當時位置仲係我住的屋苑範圍，我幾秒後就準備要落車返屋企拎嘢。」

現年29歲的Tyrese本身家底不錯，去年10月在IG發長文宣告向女友Pumpkin Jenn求婚成功：「我心太窄了，只能容納一個人，我也把這個位置一早刻下你名字了，能讓你一直幸福也是我終生的目標。」

Tyrese的感情生活好精采，舊愛是華姐冠軍余思霆，前年被爆疑遭余思霆派帽，背着他暗撻大台小生朱敏瀚，令Tyrese怒斬情絲。其後Tyrese與林欣彤傳緋聞，但兩人一直冇認愛，直至去年中Tyrese被爆一腳踏兩船，戀上Pumpkin Jenn狠飛林欣彤，惟Tyrese堅稱從未與林欣彤拍拖。

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