方力申（小方）去年與朋友組成七俠五義團體，在香港以600萬投得拍賣馬「將俠」。「將俠」今日在沙田馬場出賽1,400米途程，小方亦有到場為愛駒打氣，而「將俠」最終不負所望，以4.2倍的次熱姿勢，贏得首場頭馬。

首次做馬主的小方透露，自己事前亦有下注1萬港元，對於愛駒第4次出賽已能夠順利勝出，他笑言會飲香檳慶祝，又表示愛駒出賽時心情比自己參加比賽時更緊張，問到他對「將俠」有甚麼期望？他尷尬地想一想然後話：「都係身體健康啦，因為第2次出賽係大熱，但後來佢隻腳傷咗，所以我哋都會擔心嘅，同埋（隻馬）喺香港拍賣度買番嚟，當然希望有成績，聽講話如果隻馬一直有進步，到3班的話會有獎金，都希望多啲香港買嘅拍賣馬有成績。我都係支持本土，我都係土炮泳手！」

方力申又謂覺得賽馬是和朋友的聯誼活動，「我做咗團體馬主後，多咗好多平時對我冇乜興趣嘅人有多咗興趣，喺街度見到有啲人，睇落都冇聽我啲歌或冇睇我啲戲，但就會同我傾吓馬……跑馬確實係香港人嘅傳統，會多咗好多話題，但我頭先都講，唔敢落沙圈因為上次（大熱倒灶跑第10）……廢事畀人詛咒，好驚呢樣嘢！」

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