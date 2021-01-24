Netflix英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）自去年12月推出以來一直大受歡迎，不但在全球多個排行榜穩佔十大，劇中的火辣床戲更被網民上載上至鹹網，將劇集推向高潮。有見及此，Netflix前日宣佈開拍第二季，於今年春季在倫敦開拍。雖然《柏》劇備受寵愛，但近日有fans卻在劇集開場發現穿崩，馬路上的單黃線竟然穿越時空回到19世紀。

《柏捷頓家族：名門韻事》的背景是19世紀的英國，第一季故事主力講述男女主角的相愛經過，上架28天已獲6,300萬人次收看。不過，近日就有網民留意到劇集有不少穿崩鏡頭，當中在首集開場時就驚現馬路上出現單黃線。英國的單黃線於50年代才面世，即劇集的140年後，用來限制車輛停泊。有網民踢爆穿崩後，陸續有其他觀眾留言回應寸爆製作不認真，其中一名網民就表示除了黃線外，亦看到電訊公司的路蓋，笑指19世紀的英國人夠前衞，而另一名網民亦指他看到時裝店的海報和燈柱上的泊車標誌等「未來」物品。

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