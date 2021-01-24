前港姐冠軍劉倩婷（Sandy）與堪輿學家李丞責婚後育有4歲囡囡李阡辰，今日是Sandy的35歲生日，她在IG宣佈再次懷孕的喜訊，並貼上由老公親自操刀拍攝的大肚靚相，Sandy今日回覆《蘋果》時透露已懷孕8個月，預產期是3月。問到BB性別？她賣關子說：「我冇問，老公話佢心中有數，結果應該係佢想嘅，但其實仔女都好開心，總之有個伴給阡辰就滿足了。」

Sandy表示老公向來注重飲食，在疫情下多數留在家中食飯，並由老公親自下廚，所以她現時只是重了約20磅，笑言可以感受做女王的感覺。問到有沒有妊娠反應？她說：「最初都有，但比上胎輕鬆好多，加上有經驗，所以冇咁緊張，可以享愛懷孕過程。」問到今次生完會否封肚？她說：「一定封肚！其實生完第一胎都話封肚，係老公不斷游說，而囡囡又好想要個細妹，所以就終於決定嘗試，佢都好期待。」她表示囡囡很乖沒有呷醋，但等BB出世也會送一份禮物給囡囡和老公，照顧大家心靈。

不過，在疫情下有孕，Sandy直言都會擔心，但認為一切皆是緣份，表示自己跟老公分別屬牛和屬猴，巧合地大女屬猴，而未出世的BB屬牛，兩個小朋友都是3月出世。為抗疫，一家人都會經常在家中做快速測試，而老公因工作關係要接觸好多人，有時在家中都會戴口罩，甚至「連瞓覺都戴」。Sandy亦在IG代老公留言：「疫情令生命充滿考驗，感恩家人肩並肩，一起互愛互諒，1月24日今天是倩婷的生辰，開心二人慶祝之餘，同時希望能分享心中喜悅，共勉和樂，腹中小寶寶快將誕生，期待將來和我們一起守望家庭，願疫情盡快過去，大家身體健康。」

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