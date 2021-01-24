鄧洢玲（阿旦）本身經營按摩院生意，過去一年因疫情關係反覆停業，上月至今仍未能開門做生意。不過阿旦未有因此而懼怕，近日再投資7位數字於銅鑼灣開設多元化概念店。市道低迷下扑錘開舖，阿旦說：「大膽到爆！構思係2019年尾嘅事，舊年搵到呢個地方，因疫情、裝修等等都遇上唔少挫折，今次開張日期都改咗3次。」

擔心難回本

阿旦自稱將7位數字姑婆本投資在公司：「人哋用嚟買姑婆屋，我就做生意，好感謝partner又陪我癲，而家預咗要守業，邊做邊諗。」新舖提供堂食、飲咖啡、按摩，又有包場等服務，但現時飲食及按摩均受到限制，阿旦早有心理準備：「6點後就冇堂食，暫時做外賣生意，好彩狗仔嘅活動比較受歡迎，我哋會以包場形式進行。」面對如今巿況，都擔心難回本，阿旦本身經營的按摩院由上月10號休業至今，要白交租金，她說：「都唔計咁多，自己將啲心力放咗喺呢邊，好彩按摩店業主好好，肯減30%租金。」

Dada疫下增值

同場的陳靜（Dada）在娛樂圈消失好幾個月，失業冇工開，趁機休息自我增值，去學整餅，她表示原本想計劃考瑜伽牌，但無耐瑜伽中心又關閉，閒來在屋企投資股票：「都有啲進賬，好開心。」

Dada去年入圍美國電影網站TC Candler公佈的「全球百大美女排行榜」，她笑說：「有份提名但最後出咗局，都冇諗自己可以入圍，對上一次係《低俗喜劇》時，入咗榜第44位，今年就只係入圍冇名次。」

另外，Dada甩拖大半年，仍未有人追：「大家幫我徵友，宣揚我單身。」身邊朋友叫Dada介紹男性，她笑說：「我要澄清我都冇貨，我都盼望真正緣份出現，到咗適婚年齡，又鍾意小朋友，現時最想係一切可以回復以前，疫情快過。」稍後她會為一部港產片開工，飾演悽慘媽媽被家暴，Dada已接做媽媽角色，今次有個7、8歲的兒子，她表示很期待和小朋友的對手戲。

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