大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)的34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前被爆透過Ig傳送變態訊息給數名女子,他日前被前女友Courtney Vucekovich爆料後,前日另一名22歲舊愛Paige Lorezne接受傳媒訪問,指她曾被艾米用短槳虐打,又在她的身上亂咬,令她滿身傷痕。

Paige表示艾米曾以利刀在她下體附近刻上「A」字:「他之後開始舔我的血,由於擔心受感染,所以我用繃帶包紮。」Paige還指艾米曾想咬下她的肉,又認為兩人關係似足真實版《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)。