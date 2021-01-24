巴黎男裝周再次在疫下舉行，各個品牌的2021秋冬系列靈感來源，或多或少都受到新時代來臨影響。Dries Van Noten強調衣服的本質，重新定義New Essential，而Rick Owens則聖經故事為靈感，帶來比以往實穿的設計，回應動盪時刻。

【Dries Van Noten】

不少品牌均以新時代新裝為靈感，Dries Van Noten 2021秋冬系列強調衣服所表達的情感和感覺，着重本質和目標，新鮮，卻不陌生。

今季品牌希望透過設計，帶來安心的感覺。沒有花巧的剪裁或細節，一切從簡，線條寬鬆而柔和，當中不乏針織及羊毛設計，又有像睡衣般的真絲套裝、西裝外套搭高腰闊腳長褲及短褲、oversized恤衫及衛衣、經典car coat長外套等，從基本入手。但簡潔不代表不能have fun，向來將印花玩得出神入化的Dries Van Noten，透過中性色彩和印花注入活力，除了黑色、白色和大地色調外，亦有溫柔的薄荷綠和珊瑚粉穿插其中，配合傳統領呔印花、十二星座圖案、格紋和條紋等，正好與利落的廓形互補，pattern on pattern的層叠穿法搶眼而不浮誇。每個造型休閒又不失優雅，重新審視現代男士衣櫃，為essential帶來新定義。

【Rick Owens】

Rick Owens的作品，背後永遠有着更深厚含意，對社會的控訴、生活的反思，每個系列都傳遞着一個訊息。Rick Owens 2021秋冬系列名為「GETHSEMANE」，正正是耶穌受難前夕所禱告的花園名字，「這是一個最終清算前，充滿不安與動盪的地方，而我們正生活在一個緊張時期。」

秋冬騷的舞台設置在天主教堂Tempio votivo前，模特兒全戴上黑色口罩，在煙霧下徐徐步出，首先登場的模特兒，單穿內褲上陣，外搭及地的長外套和上季已出現過，如同機甲戰士的超長靴，展示拿手的衝擊美學，接下來是皮革緊身衣、破洞並打破版型框架的針織冷衫、連手套的皮革外套、利用連袖版型拼接構出的羽絨外套等，解構再重組，承襲品牌脈絡。今季亦再度用上回收塑料製成新面料，搭配深黑色、純白色、橄欖綠和葡萄紫4種主要色調，設計比以往實穿，但前衛依然。

鞋履方面除了份外搶眼的毛毛長靴，焦點亦落在Converse X DRKSHDW首個合作設計鞋款TURBODRK Chuck 70上，彎曲和重構了鞋身，延長了鞋舌並將鞋頭磨平，和新系列配合，相得益彰。

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