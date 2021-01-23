26歲的羅振峰（Vincent）原本只是眾多foodie的其中之一，旨在於社交平台分享美食，早前膽粗粗參加《全民造星III》，讓他從KOL界擠身娛樂圈的邊境。《蘋果》近期廣邀網絡上不同界別人士大玩crossover，Vincent這次以KOL身份挑戰樂壇：「我唔理唱歌會唔會變成我嘅事業，我都想學好佢，因為我真係好鍾意唱歌。」

眼前這位身高達184的儍氣小子，正是早前在《全民造星III》50強小組賽中首位被淘汰出局的Vincent，雖然演出時表現令人頗驚喜，但礙於賽制令他「星途」止步，不少網民亦留言替他不值。Vincent對網民的支持表示相當感動：「件事真係好勁，完咗《造星》好多人去我IG留言、DM（私密訊息）我，有人會打千字文鼓勵我。其實我喺電視出現夾埋都冇一個鐘，大家會對我呢個三唔識七嘅人打氣，真係好多謝大家。」

當然，有讚自然有彈，Vincent在前哨戰時，用盡力爆晒青筋唱《男人KTV》，被導師Joey Tang及卓韻芝狠批「把聲好『吉』、聽唔出有情緒同感情」，亦有網民指他唱歌的感覺很老派。中學已經是choir成員的Vincent，自小喜歡唱歌，因此他決心接受《蘋果》的挑戰，跟在YouTube頻道擁有逾50萬訂閱的歌唱老師Calvin，來個歌唱技巧速成班。

跟MIRROR歌唱老師學唱歌

Calvin老師開設YouTube頻道約兩年，除了拆解不同歌手的唱腔、新歌曲風外，亦有自學唱歌班，他亦是MIRROR的歌唱老師。兩人見面前，Calvin老師先翻看Vincent的參賽片段，他說：「有啲choir、有哭腔，個key應該搞搞佢。」

另邊廂，Vincent雄心壯志到達Calvin老師位於觀塘的studio學唱歌，他選了鄧麗欣的《再見不是朋友》做挑戰，正式唱歌前，要跟Calvin老師做開聲練習，然後在老師伴奏下試唱。Calvin老師發現Vincent在歌唱技巧上有點小毛病：「感覺上唱得唔夠man，唱女仔歌都可以man嘅；第二係咬字問題，唱廣東話歌，咬字一定要清楚；可能你學過choir，所以語調漸細漸大，呢個係80年代唱法；同埋你有哭腔，90年代好多歌手都咁唱，但係而家唔需要啦。」經過一輪練習，Vincent的唱腔有明顯分別，Calvin老師說：「唱得放鬆咗，字都咬得更實，不過唱歌係長期作戰，要訓練自己嘅hearing，令自己喺聽覺上越來越有要求，咁就識分好唔好聽。」

入娛樂圈持開放心態

Vincent感謝Calvin老師的唱歌貼士，他說：「其實中學加入choir之後，知道自己鍾意唱歌，中途係放低過，直到《造星》令我重拾返。而家我每星期都搵老師學唱歌，雖然係自己畀錢，就好似有人投資去做gym咁，對我嚟講，唱歌係好好嘅投資。」他希望將來可以擁有屬於自己的一首歌，在網上平台與大家分享。

至於會否正式全面向娛樂圈進發？Vincent坦言不會只局限自己在一個範疇：「我自己係讀food science（食品科學），好想將我嘅知識分享畀大家，如果有人搵我做飲食節目主持就好。嚟緊我都會開YouTube channel介紹食物，除咗好唔好味，仲可以從我嘅知識去講，例如咩係麩質食物、咩係高中低筋麵粉、有機食物呢啲。始終IG寫太多，大家未必有心機睇，但係YouTube就可以講多啲。對於入唔入娛樂圈，我好open-minded，唔可以忘記，今日有人見到我、有呢個訪問做，都係因為娛樂圈，我覺得做KOL同做娛樂圈係可以相輔相成。」

溫馨提示：片中有神秘嘉賓聲演彩蛋。

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