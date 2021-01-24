萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn Beckham早前與家人逃離英國避疫，到美國邁亞密暫住。與未婚妻妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）重聚的Brooklyn時不時在社交網站晒恩愛，他近日更將妮歌拉寫的情書紋在身上，有fans已擔心Brooklyn如果分手會怎樣處理紋身。

Brooklyn與妮歌拉於去年7月宣佈訂婚後，兩人經常公開晒恩愛，Brooklyn昨日又在IG公開第五個為妮歌拉所刺的新紋身圖案。在黑白的照片中，背向鏡頭的Brooklyn在頸背紋上妮歌拉寫給他的情信：「我永遠的男孩。每當你感到焦慮時請細讀。我想你知道你被愛得有多深。你有我遇過最仁慈的心，希望我永遠不會有一日沒有了你的愛。我覺得你是難以置信的，如果你慢慢呼吸和信任，我們定能一起度過。我永遠愛你，你的未來妻子。」Brooklyn出名與老竇碧咸一樣熱愛紋身，在身上總共已紋上超過30個圖案，他早前更在頸上紋上妮歌拉的名字和雙眼，對未來老婆十分痴情。

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