大台女星陳自瑤（Yoyo）日前在《萬千星輝頒獎典禮2020》中的木無表情賀老公王浩信封視帝一幕，不單成為全城熱話，更被其舊愛黎國輝（阿感）在YouTube節目中借題發揮，以前度身份來分析Yoyo黑面原因。雖然該節目因阿感言論大吸觀眾收看，但亦被網民鬧爆其行為，指他乘機抽Yoyo水，行為「好肉酸」。

阿感日前到觀塘做直播，重提分析Yoyo黑面事件，他稱正設法聯絡對方，希望可以道歉，他說：「因為佢電話應該改咗喇，我覺得禮貌上都要同對方『say sorry』，所以托人攞佢電話。」

堅稱非立心消費舊愛

阿感又指：「我有喺節目度公開道歉，亦有睇網民留言，佢哋覺得我消費咗前度，雖然我哋立心唔係咁做，但觀眾有呢個感覺，我要同對方道歉。」

阿感又指與對方碰面不會感到尷尬：「我之前做娛樂新聞主播，都成日見到佢，連佢婚禮都係我採訪，同王浩信又係『波友』，所以見面唔會尷尬嘅。」

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