大陸女星鄭爽與製作人張恒秘婚並赴美找代母生B一事，掀連大風波，鄭爽被大陸官媒點名批評、網民又聲討不停，又被禁露面曝光，搞到鄭爽父親要出面代女道歉撲火。雖然鄭爽這單醜聞有排拆，但近日有心水清的網民「醒起」堪輿學家麥玲玲原來曾在今年初播出的節目中，批過鄭爽有爛桃花，甚至桃花劫！

指鄭爽非易相處

鄭爽生於1991年8月22日，當時麥玲玲看過其八字並批說：「那個鄭爽，我看她的八字，第一就……哪有這麼的桃花的？這性格也有點問題，在跟人家相處的時候，她是比較自我中心也好，有一些特別的想法也好，但是就不是每個人都跟她合得來，所以桃花也真的是有點爛，好像是一點桃花劫，一點點。桃花劫有時候是因為錢，有時候是因為大家的名氣都受到破壞，就是分手的時候撕爛臉的意思。」

翻看鄭爽和張恒今次「爆煲」，也與錢銀有關，鄭爽於2018年底與張恒合資開公司，她出資68%，並由張恒恆任執行董事，可惜鄭爽後來發現公司存在嚴重的財務問題，故經由律師出面起訴張恒。

網民封神預測

當這條短片一出，大陸網民瘋捧麥玲玲的批言為「神預測」，今晚麥玲玲在微博回應說：「神預測則不敢當！見笑了！只是有些人的八字（出生年、月、日）特別容易有所謂的桃花惹禍，或者因桃花而破壞自己的名聲，而鄭爽的生日就是含有有這特質，所以必須要特別特別小心處理感情問題。」

根據麥玲玲透露，該節目在今年1月8日播出，早過鄭爽事件爆煲10日，而該節目其實在去年12月3日攝製，顯示麥玲玲不是馬後炮，的確是一個預言。

麥玲玲在節目中被問到鄭爽何時嫁得出，她指：「她的命本來婚姻已經差，婚姻已經差的女孩子如果硬要結婚，兩趟、三趟、四趟還是不行的，反而如果你真的知道自己是命裏面比較波折有點多，就低調處理感情反而是比較好。」雖然鄭爽與張恒的結婚是低調進行，但亦可能應驗了麥玲玲的那句「婚姻已經差的女孩子如果硬要結婚，兩趟、三趟、四趟還是不行的」，難怪網民都勁捧麥玲玲。

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