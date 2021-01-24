楊丞琳與李榮浩前年9月於大陸合肥辦理結婚証不久，便遇上爆發武漢肺炎，因大陸與台灣兩地實行嚴格入境措施，一對新婚夫婦無奈分隔兩地。楊丞琳去年受訪時曾自爆初時太掛住老公時，每次傾電話也會流眼淚，卻換來老公搞笑表示自己還活着。去年11月，李榮浩現身太太楊丞琳於台北小巨蛋演唱會屏幕，為太太隔空伴奏《曖昧》一曲。

相思之情不時在楊丞琳的社交平台出現，她常在IG分享神似老公李榮浩的狗狗相。月初完成台灣的工作後，楊丞琳趕及在夫婦兩人分隔將近一年，低調飛抵大陸接受隔離，兩日前她在IG寫上「隔離結束了」，Fans們極期待兩人合體分享甜蜜照。

昨晚楊丞琳再分享一張小女孩抱着狗狗的溫馨相片，並帖文「見面了」，夫婦兩人終於結束分隔304天相思之苦。網民留言「牛郎織女」、「哇﹗我不信﹗沒圖沒真相」、「pls不要再吊我們胃口 放合照總好過放一條狗」、「無法想像畫面多感人」及「好感動」等。相信楊丞琳的雙手是緊緊的攬實老公，完全沒閒理會fans留言。

早前有傳楊丞琳將加盟大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，其經理人當時否認，並表示「丞琳是《乘風破浪的姐姐》忠實觀眾，搞不好因為你們來詢問，節目組就來邀請了。」楊丞琳透露跟老公見面同時，微博有消息流出，指楊丞琳並非擔任學員，而是以「踢館」角色參與節目，但消息未經有關方面證實。

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