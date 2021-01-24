曾出演韓劇《秘密花園》、《聽見你的聲音》、《賢內助女王》等的47歲男星尹尚賢，於2015年2月與41歲女歌手Maybee結婚，兩人育有兩女一子，組織一家五口幸福家庭。

今晚亮相

而身為三名小朋友父親的尹尚賢近日就接受挑戰，擔任人氣育兒節目《超人回來了》的新成員，一人照顧三名小孩。而尹尚賢由今晚播出的最新一集開始登場，節目組亦於今日公開他做湊仔公的照片，力谷節目。於預告照中，尹尚賢就以「我愛你」作為早晨的開始，接着三姐弟第一次見到帳篷，三人互相問候的樣子讓人心動不已。

展示獨特個性

三姐弟亦各自散發了獨特的個性，當中5歲的大家姐就指揮着妹妹和弟弟玩耍，大展領導能力。當中3歲的細女就最識冧老竇，更不時表示要和爸爸結婚。至於2歲的細仔就比同年紀的小朋友更加喜歡爸爸出演的電視劇，令眾人大感好奇。第一次獨自照顧三名小朋友的尹尚賢亦於節目中展示其現實湊仔公的生活，更慘被子女搞到體力透支，據了解尹尚賢十分關注孩子睡午覺的問題，他的育兒法將吸引觀眾的目光。

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