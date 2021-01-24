24歲日本上位辣模木村有希，日前被雜誌《週刊文春》爆出於2019年5月，招待一名親密男性朋友到其寓所，對方因吸食可卡因而口吐白沫暈倒，送往醫院後發現對毒品呈陽性反應，經過數日後，木村有希的寓所突然出現多名警員強行入屋搜查，她當時亦接受了尿液測試，雖然其尿液檢驗呈陰性，家中亦沒有搜出毒品，但消息近日曝光後，大批網民就木村有希有否吸毒即議論紛紛，又有人懷疑她與被捕男子是性伴侶關係。

消息指，該男性與木村有希於三、四年前認識，被捕時經常出入女方寓所，由於他2018年因詐騙被捕，故吸食可卡因斷正後被判入獄年半。昨晚，木村有希透過事務所官網就事件道歉，承認報道屬實，自言以前的自己未夠成熟，作為一個踏入社會的人會盡責任做好自己，並已好好反省。木村有希為今早播出的TBS電視節目《Sunday Japon》拍片受訪，並找來演員案件重演，她眼濕濕談到事件，稱這位被捕男性比她大四年，承認原本跟對方感情不俗亦帶有好感，木村有希指事後已沒有再與男方聯絡，並自言消息或會令fans及合作伙伴對她失去信任，不過她實在太愛這份工作，一邊哽咽一邊說希望大家能給予她多一次機會去為事業努力。

今日《東京Sports》報道，木村有希近年吃香藝能界，不少雜誌要早半年預約她拍攝封面及寫真，而今次消息亦令出版界打算邀她拍攝寫真集，以「全裸反省」作招徠定可刺激銷情。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！