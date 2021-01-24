現年26歲的樂壇天王Justin Bieber於13歲被金牌經理人Scooter Braun發掘後，樂壇事業從此一帆風順，年紀輕輕已成為全球少女迷戀的偶像。不過出道13年以來，一朝得志兼適逢反叛期的Justin過往亦發生過不少備受爭議的醜聞，例如吸食大麻、在夜店打人和召妓等。已經洗心革面的Justin昨日在IG貼上7年前被捕的照片重提臭史，提醒fans要原諒過去的自己。

Justin於2014年1月23日在邁阿密涉嫌酒後駕駛被捕，事後還爆粗問警員為何截停他，更向傳媒否認超速駕駛，指警員只是想博出位。Justin昨日就在IG留言回顧過去：「七年前的今日我被捕了，不是我輝煌的時刻，並不感到驕傲。我當時很痛苦、不開心、迷網、憤怒、誤入歧途、不被了解和痛恨神。這些事都說明神已帶領我到了很遠的地方，從那時開始直到現在，我領悟到神其實離我很近。我給你們的鼓勵是『讓你的過去變成一個提醒，知道神引領自己有多遠。不要讓羞愧破壞你的今天，讓神的寬恕去接管和看着神為你安排好的生命開花。』我衷心愛着你們。」Justin留言後，引來不少圈中人大讚，當中韋史密夫（Will Smith）的兒子積頓史密夫（Jaden Smith）就指Justin的訊息很有力量，而美式足球員Tom Brady亦表示要從生活中學習。

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