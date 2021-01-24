韓國大眾文化相關人士選為最具權威的頒獎禮「APAN Star Awards」，分別於昨日和今日舉行，當中昨日已率先頒發「APAN Star Awards 2020」，今日則頒發「APAN Music Awards 2020」。頒獎禮原定於去年11月舉行，不過因當地武漢肺炎疫情再度擴散，大會將頒獎禮延期舉行，今日頒獎禮由金鐘國和全昭旻擔任主持，並已於早前進行預錄。

而頒獎禮舉行前先進行紅地毯環節，當中金鐘國、全昭旻、姜丹尼爾都有撐場。而姜丹尼爾就獲得男子solo人氣獎，他獲獎後表示：「非常感謝給予我這個獎的fans，如果我能投票的話，我當然會選我的fans。正如大家選我、愛我一樣，我會以好的成果來報答大家，為大家帶來更多更好的音樂。」

女團TWICE就獲得本賞Top 10，她們未有現身頒獎禮，但就有拍片答謝大會，TWICE表示：「多虧我們ONCE們（fans的稱號）一直給予我們厚愛，我們才能獲得這個獎。想對所有在身邊辛苦工作的人們說聲謝謝，在2021年也會努力成為能夠給予安慰和力量的TWICE。」

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