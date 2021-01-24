TVB上周四（21日）宣佈重召曾志偉、王祖藍回巢，分別擔任副總經理及首席創意官，全力挽救近年大不如前的綜藝範疇。不過一個火頭未撲熄，ViuTV已經另起新戰線，今晚ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》終於正式宣佈，今年4月會舉行首屆自家音樂頒發禮「CHILL CLUB推介榜年度推介20/21」，會根據去年5月31日至今年2月28日的CHILL CLUB推介榜成績，選出年度推介歌曲、年度推介男、女歌手、組合、新人等獎項，更多詳情要稍後再公佈。

香港樂壇長久以來，習慣在年尾總結，新城、商台、港台及TVB四張成績表是樂壇指標，其中新城及TVB爭議性最大，例如新城多豬肉獎，2008年曾一晚派出137個獎；TVB越來越小圈子，只得自家星夢及英皇歌手有獎攞，除了Sony的莫文蔚靠《呼吸有害》（TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲）突圍成功，四大唱片公司幾乎完全絕迹勁歌總選。

ViuTV這場音樂之戰，由前年10月《CHILL CLUB》第一季開始，節目到今日已經來到第五季，除了駱振偉是鐵膽主持，湯寶如、彭家麗、羅敏莊、趙學而都分別做過主持，上季起邀請歌手做嘉賓主持，分別見過林二汶、小肥、陳蕾、盧巧音、6號@Rubberband。

這張樂壇第五張成績表其實早有先兆，去年5月ViuTV製作部副總裁金廣誠曾放風：「要視乎觀眾嘅受落情況，我哋提供一個大型地方畀歌手聚首一堂，都係我哋想做到嘅。」至10月節目巡禮，宣佈2021年會舉行樂壇頒獎禮，當時指歌曲、歌手獎會由全民投票產生。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！