資深藝人李香琴本月4日離世，享年88歲。琴姐女兒蕭紫筠於明日在紅磡世界殯儀館為母親舉行喪禮，喪禮將以追思會形式進行，翌日大殮，並隨即出殯奉柩哥連臣角火葬場火化。已移居泰國的資深製作人楊紹鴻，跟琴姐合作多年，二人份屬好友，但因疫情而未能返港送別琴姐，楊紹鴻表示心裏不舒服，惟有略盡後輩綿力，於泰國錄製《永遠懷念李香琴》悼念特輯，於明日早上在YouTube、MVTV及MVHub頻道播出，向琴姐作最後致敬，而泰國電視台亦於稍後時間播出節目。

「佢好take care我」

楊紹鴻昨日向《蘋果》表示：「其實我入行第二個劇《奮鬥》就識琴姐，一路合作咗幾十年，又幫佢做過個人演唱會，又一齊去過旅行，又去過美加登台，我亦都寫過歌畀佢，亦同佢及幾個藝人開演藝中心，佢係我一個好尊重嘅藝人，基本上佢都好take care我，雖然佢已經久病卧床好耐，但我哋都好唔捨得佢，因為疫情關係，我返唔到嚟送佢最後一程，所以幫佢做呢個特輯去紀念佢，希望啲朋友可以懷念到佢過去，或者一啲曾經合作過嘅好朋友，一起懷念呢個殿堂級嘅藝人。」

曾偉明黑妹感觸

琴姐悼念特輯中，黃淑儀、夏雨、石修、米雪、陶大宇、梁思浩、張國強、尹天照、李龍基、李麗霞（黑妹）、苑瓊丹、曾偉明、劉錫賢和樓南光等義務幫手拍短片，分享跟琴姐點滴，其中樓南光、黑妹及曾偉明於片段中特別感觸，樓南光談及琴姐時更忍不住爆喊，原來他難忘當日在琴姐面前爆粗，雙方鬧得極不愉快，為此後悔不已，而他錄影時更因為太激動，要重新再錄。先後效力無綫和亞視的藝人羅清浩，與楊紹鴻一起擔任悼念特輯主持，楊紹鴻說：「羅清浩都住喺泰國，𠵱家半退休狀態。」顏聯武亦義務錄音，於節目內介紹琴姐生平。此外，琴姐曾演出粵劇多年，廣東粵劇院院長丁凡及廣東粵劇院著名花旦蔣文端等，都有拍短片懷緬琴姐。