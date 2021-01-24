酒井法子代表作之一的《同一屋簷下》，最近重新在本地黃Viu平台上架，令廣大劇迷再次欣賞到酒井的昔日風采。

酒井法子下月14日便滿50歲，她在6年前拍落的倉底貨電影《空蟬之森》已定下月初上映，自她繼2008年電影《審理》後終於再登大銀幕。《空蟬之森》由導演龜井亨負責執導，龜井以往拍過多套情慾片，代表作有SM三級片《做我的奴隸》，更成功捧紅女主角壇蜜，酒井法子被指在片中有拍得住壇蜜的露骨演出，一直盛傳酒井會為電影裸露肉搏，但未知上映時版本會否刪走大膽場面。

《空蟬之森》本來在多年前上映，但負責發行的製作公司在2015年宣布破產，連累該片一直上映無期，而電影今日再公開兩分鐘預告，當中一幕閉路電視片段，見到一對男女在屋內激情大戰，未知是否傳聞所指的話題戲肉。至於電影邀得巨肺女歌手大黑摩季唱主題曲《OK》，是大黑繼1995炭為酒井名曲《碧綠色的兔》唱和音後，相隔25年再度結緣。

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