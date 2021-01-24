改編自漫畫的韓國OCN人氣劇《驅魔麵館》開播至今一直有高收視及好口啤，雖然因為第13集開始突然換了編劇引起劇迷不滿，但劇集依舊keep住人氣，而上一集結尾更突然有新角色、36歲男星孫浩俊飾演的驅魔人登場，即時令到收視升至9.926%，不過昨日播出第15集收視卻微跌至8.995%，至於香港劇迷可在Netflix上追新劇。

驅走女惡鬼

劇情講到趙炳圭、金世正等「Counter」驅魔人一齊對付遭惡鬼附身的重津市市長申明輝（崔光一飾），但最終亦被他逃脫，但金世正就成功驅走女惡鬼白香熙（玉子妍飾），驅魔過程中更成功與已故家人重遇，同時亦令金世正決定要讓趙炳圭再見他的父母。

市長兒子被附身

由於在對付市長過程中廉惠蘭受了傷，身在外地同樣擁有治療功能的孫浩俊則回來醫治她，原來孫浩俊是驅魔人的投資者崔將岉（安奭奐飾）的繼任者。及後，眾人趕到市長的住宅打算突襲對方，但原來惡鬼已設下陷阱，惡鬼已附身到市長的兒子申赫宇（鄭元昌飾）身上，並趁機攻擊了獨處的廉惠蘭，最終趙炳圭趕到救回對方。此時惡鬼卻逃走再次附身回市長的身體內，孫浩俊和劉俊相力量不及惡鬼，孫浩俊最終更遭刀刺傷而死亡，其體內「融人」竟然奇蹟地進入到趙炳圭體內，令趙炳圭力量大增，一眾「融人」終於得知趙炳圭原來是連接世界和融的門。

預告與父母重逢

而結尾，趙炳圭、金世正要在限期內驅走惡鬼，於今晚播出第一季大結局預告中更可以見到趙炳圭終於成功見到已故父母，暗示他們成功對付惡鬼。雖然之前外界估計孫浩俊會是第二季的新角色，不過他最終卻迎來死亡，對於在第15集中特別演出，孫浩俊表示：「能夠再次與導演合作感到非常榮幸，感謝在現場引領的演員們。雖然只是短暫的出演，但能夠一起出演深受觀眾喜愛的作品，感到非常開心，希望大家能一直喜愛《驅魔麵館》。」

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