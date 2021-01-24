改編自人氣漫畫、由趙炳圭、金世正、劉相俊、廉惠蘭的韓國OCN劇集《驅魔麵館》今晚迎來第一季第16集大結局，第二季已鐵定於今年9月開拍，並繼續由原班人馬演出，預計明年初開播，而香港劇迷可在Netflix上追看第一季。

注意，以下內容包含大量劇透：

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《驅魔麵館》承接上一集，劇情講到趙炳圭、金世正等「Counter」驅魔人對付遭惡鬼附身的重津市市長申明輝（崔光一飾），幾經辛苦集合眾人的力量，趙炳圭發揮他最強大的力量，終於成功驅走惡鬼。不過趙炳圭卻耗盡他的力量而暈倒，但他亦如願在「融」內與已故父母重逢，可惜其父母卻認不出趙炳圭就是他們的兒子，但最終母親認出已長大的趙炳圭，一家人終於能夠享受片刻的溫馨家庭樂。

市長受罰

趙炳圭向父母表示金世正是其女友，更帶金世正到「融」見父母，令其父母十分放心。而市長亦接受應得的懲罰，最終被判有罪，判處無期徒刑。 而趙炳圭等人就繼續到各地捉惡鬼，被惡鬼附身的犯罪分子亦陸續被抓獲。而他們更獲得驅魔人的投資者崔將岉（安奭奐飾）為他們更換制服，眾人度身訂造型爆西裝，結尾他們就穿上黑色西裝上陣對付惡鬼，趙炳圭更說：「直到惡鬼消失為止，將繼續戰鬥。」

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