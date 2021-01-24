50歲的李綺虹是1994年港姐季軍，選美後便加入娛樂圈，拍過多部劇集和電影，自2004年她與加拿大籍老公結婚後便淡出幕前，在加拿大定居並誕下兒子，她還幫兒子改中文名叫李志德，兒子今年17歲。

她自2012年約滿TVB後淡出幕前，昨日突然開了大陸社交平台小紅書賬戶並連環出post，大晒素顏及一家三口的家庭照，還有當年拍劇集《絕代雙驕》的劇照。今日她還發帖表示︰「沒有退出演藝圈哦！只是這些年沒工作找我，一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色。二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票加酒店費用。其實我很希望來內地拍戲，錄節目和內地的fans見面！」之後有網民留言叫她去參與大陸的綜藝節目，她還回覆對方說︰「希望有內地的導演能看到啊！」開到聲𢯎撈。

李綺虹選完港姐後，先後拍過劇集《阿Sir早晨》、《開心華之里》等，當中她在《神鵰俠侶》演的郭襄和《絕代雙驕》的「小辣椒」張菁深受歡迎，其甜美笑容及儍大姐性格，帶挈她轉戰影壇發展，拍了多部電影如《金枝玉葉2》、《衝鋒隊之怒火街頭》、《自梳》、《神偷諜影》等。

2009年她曾回港拍《絕代商驕》和《老公萬歲》，她曾透露於2002年因媽媽遺傳及工作壓力一度患上抑鬱症，經過9個月治療才康復，她更表示當了媽媽後，兒子是她最好良藥。曾於大學修讀心理學的李綺虹，2013年在加拿大再修讀護士課程，兩年後畢業在當地任職護士，負責兒童精神科。而去年初，她曾亮相ViuTV節目《香港親善小姐》，與同屆冠軍譚小環話當年。

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