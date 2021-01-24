武漢肺炎肆虐一年了，港府無力控制疫情致民不聊生，娛樂圈都失去五光十色，樂壇亦遭殃，為了讓香港唱片業界運行不息，ifpi國際唱片業協會（香港會）推出「音樂永續」計劃，把過往40年曾獲白金或金唱片的經典歌曲重新編製，邀逾百歌手演繹113首作品，並為業界創造了超過800個外判職位。

當中包括許廷鏗演繹林子祥《追憶》、衛蘭演繹陳百強《漣漪》、 露雲娜演繹陳百強《我的故事》、王馨平演繹張國榮《怪你過分美麗》及王菲《無奈那天》、Dear Jane演繹郭富城《愛的呼喚》、盧巧音演繹陳奕迅《黑暗中漫舞》、林家謙演繹蔡健雅《拋物線》、糖兄妹演繹陶喆《愛我還是他》及張學友《怎麼捨得你》等，從現在直至農曆年，113首歌曲會陸續在香港各大音樂平台上架，讓音樂永續。

有份參與的盧巧音說：「呢個計劃有機會畀我認真翻唱別人嘅歌，以往都係表演上或卡拉ok唱，今次單曲上架形式出現係第一次，我好珍惜呢個機會。疫情關係，好多行內人冇工開，呢個計劃幫到一啲需要工作朋友，希望佢哋唔好放棄音樂。」

國際唱片業協會總裁馮添枝表示：「疫情下，所有演出者和製作團隊都被迫停頓。當業內高達七成從業員皆是自由工作者時，停工對他們的影響甚深。作為行業機構，國際唱片業協會（香港會）策劃『音樂永續』計劃，在『創意香港』的支持及贊助下，於短期內推出一系列歌曲，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。」

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