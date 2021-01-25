曾出演韓國音樂節目《Show Me The Money 3》的韓國Hip hop歌手Iron本月8日才度過29歲生日，不過今日卻傳出他離世的消息，據警方透露今早10時25分左右（韓國時間），保安員發現Iron在首爾中區某公寓花叢中暈倒兼流着血，於是報了警，事後Iron被送往醫院後不治離世。目前未知道Iron的死因，而警方回覆傳媒時表示Iron本身在龍山居住，所以他們將調查Iron為何會在中區被發現。

曾暴打女友

Iron於2016年4月因吸食大麻被判8個月有期徒刑兼罰款，2017年又涉暴打女友而被起訴，當中Iron被指同女友發生性行為時，疑因對方不能夠滿足要求而毆打女友臉部，其後女友向他提出分手，Iron再次暴打女友致女方臉部受傷及左手尾指骨折。去年他又因為涉嫌用棒球棍暴打10多歲少年而遭到警方的調查。

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