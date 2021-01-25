韓國演藝圈今日突然再傳噩耗，曾演出韓劇《學校2017》的女星宋柔靜自殺身亡，終年26歲。

據韓媒《Star Today》率先報道，宋柔靜於前日自殺身亡，靈堂設於首爾醫院江南分院殯儀館，目前葬禮已低調完成，其親朋好友都有送別最後一程，而她將於韓國時間今日下午一時半出殯，墓地會設在首爾追慕公園。而其所屬事務所Sublime Artist Agency亦證實死訊。

Rain同門師妹

宋柔靜以模特兒身份入行，2013年憑韓劇《黃金彩虹》轉型做演員，隨後曾參演《說出你的願望》、《學校2017》等劇集，積極以演員、模特兒身份活動，前年才加盟影帝宋康昊、「韓流天至」Rain所屬的Sublime Artist Agency，突然傳出噩耗令人惋惜。

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